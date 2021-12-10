Украина одержала историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
Пятница, 10 декабря 2021, 18:29
Впервые в истории сразу две украинские фристайлистки на пьедестале Кубка мира по лыжной акробатике.
Источник: Национальный олимпийский комитет
Детали: В финской Руке Анастасия Новосад добыла золото, Ольга Полюк – бронзу.
Для обеих спортсменок это первые награды в личных состязаниях на Кубке мира.
Второе место заняла спортсменка из Китая.
Предыстория: Украинцы вторично принимают участие в этой дисциплине на уровне Кубка мира. В 2022 году этот вид дебютирует на Олимпийских играх в Пекине.
На минувшей неделе сборная Украины по фристайлу впервые в истории завоевала медаль Кубка мира в команде.
Читайте также: Трамплин в пустоту. Почему "золото" Абраменко может стать последним для фристайла
Украинская правда