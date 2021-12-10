Украина одержала историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике

Впервые в истории сразу две украинские фристайлистки на пьедестале Кубка мира по лыжной акробатике.

Источник: Национальный олимпийский комитет

Детали: В финской Руке Анастасия Новосад добыла золото, Ольга Полюк – бронзу.

Для обеих спортсменок это первые награды в личных состязаниях на Кубке мира.

Второе место заняла спортсменка из Китая.

Предыстория: Украинцы вторично принимают участие в этой дисциплине на уровне Кубка мира. В 2022 году этот вид дебютирует на Олимпийских играх в Пекине.

На минувшей неделе сборная Украины по фристайлу впервые в истории завоевала медаль Кубка мира в команде.

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