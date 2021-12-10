Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина одержала историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике

Пятница, 10 декабря 2021, 17:29
Украина одержала историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
фото: НОК

Впервые в истории сразу две украинские фристайлистки на пьедестале Кубка мира по лыжной акробатике.

Источник: Национальный олимпийский комитет

Детали: В финской Руке Анастасия Новосад добыла золото, Ольга Полюк – бронзу.

Для обеих спортсменок это первые награды в личных состязаниях на Кубке мира.

Второе место заняла спортсменка из Китая.

Предыстория: Украинцы вторично принимают участие в этой дисциплине на уровне Кубка мира. В 2022 году этот вид дебютирует на Олимпийских играх в Пекине.

На минувшей неделе сборная Украины по фристайлу впервые в истории завоевала медаль Кубка мира в команде.

Читайте также: Трамплин в пустоту. Почему "золото" Абраменко может стать последним для фристайла

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: