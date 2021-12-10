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"Україна – лідер демократичних перетворень у регіоні": Зеленський виступив на саміті

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:14
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому президентом США Джозефом Байденом, в якому розповів про свої досягнення.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час виступу Зеленський наголосив, що незалежність, свобода та демократія є частиною ДНК українців, і нагадав історію становлення України як незалежної держави у 1991 році.

Він також додав, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні, а також розповів про зроблені кроки – "ухвалений закон про деолігархізацію, завершення реформи децентралізації, відновлення механізму народовладдя, розбудовування інститутів прямої демократії".

Зеленський запевнив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій і є надійним партнером для всіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.

Нагадаємо: Байден на 9-10 грудня скликав віртуальний "Саміт лідерів за демократію", на який запросив глав держав, лідерів громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденреформи


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