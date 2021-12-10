Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Украина – лидер демократических преобразований в регионе": Зеленский выступил на саммите

Пятница, 10 декабря 2021, 18:14
Украина – лидер демократических преобразований в регионе: Зеленский выступил на саммите
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джозефом Байденом, в котором рассказал о своих достижениях.

Источник: Офис президента

Детали: Во время выступления Зеленский подчеркнул, что независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев и напомнил историю становления Украины как независимого государства в 1991 году.

Он также добавил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе, а также рассказал о предпринятых шагах – "принятый закон о деолигархизации, завершение реформы децентрализации, восстановление механизма народовластия, развитие институтов прямой демократии".

Зеленский заверил, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.

Напомним: Байден на 9-10 декабря созвал виртуальный "Саммит лидеров за демократию", на который пригласил глав государств, лидеров гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайденреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Зеленский
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: