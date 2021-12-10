"Украина – лидер демократических преобразований в регионе": Зеленский выступил на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джозефом Байденом, в котором рассказал о своих достижениях.

Источник: Офис президента

Детали: Во время выступления Зеленский подчеркнул, что независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев и напомнил историю становления Украины как независимого государства в 1991 году.

Он также добавил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе, а также рассказал о предпринятых шагах – "принятый закон о деолигархизации, завершение реформы децентрализации, восстановление механизма народовластия, развитие институтов прямой демократии".

Зеленский заверил, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.

Напомним: Байден на 9-10 декабря созвал виртуальный "Саммит лидеров за демократию", на который пригласил глав государств, лидеров гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.