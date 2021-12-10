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Україна отримала від ЄС 50 млн євро кредитних коштів на вакцинацію проти коронавірусу

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:08

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 мільйонів євро, що профінансують закупівлю необхідних вакцин від COVID-19.

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини, забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації України у 2022 році.

Кредит підтримає систему охорони здоров’я країни та підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією COVID-19.

Для того, щоб зробити вакцини більш доступними для українців і посилити спроможності країни до протидії кризі COVID-19 та подолання її руйнівних наслідків, ЄІБ перепрофілював частину коштів чинної фінансової угоди.

Йдеться про "Програму розвитку муніципальної інфраструктури України", що була підписана між ЄІБ і Україною у 2015 році на суму 400 млн євро. ЄІБ виділив 50 млн євро в межах цієї угоди на фінансування заходів протидії COVID-19.

 "Кредит, наданий ЄІБ, є надзвичайно важливим для оперативного реагування України на пандемію та відновлення після неї. Підтримка закупівлі вакцин, на додаток до вже залученої від ЄС допомоги у боротьбі проти COVID-19, пришвидшить процес вакцинації в Україні", - сказав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Теми: вакцинаціяЄСгроші


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