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У Києві перекинулася "швидка", двоє медиків у лікарні

П'ятниця, 10 грудня 2021, 21:24
У Києві перекинулася швидка, двоє медиків у лікарні
фото: поліція києва

У Києві правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги, через яку двоє співробітників "швидкої" з ушкодженнями у лікарні.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Зазначається, що ДТП сталася у Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Шевроле" не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню.

Поліція проводить слідчі дії.

Українська правда

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Теми: ДТПмедицинаполіціяКиїв
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