Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве перевернулась "скорая", двое медиков в больнице

Пятница, 10 декабря 2021, 21:24
В Киеве перевернулась скорая, двое медиков в больнице
фото: полиция киева

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, из-за которой двое сотрудников "скорой" с повреждениями в больнице.

Источник: полиция Киева

Детали: ДТП произошло в Подольском районе Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле не предпочел в движении карету быстрой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Полиция производит следственные действия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПмедицинаполицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: