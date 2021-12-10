В Киеве перевернулась "скорая", двое медиков в больнице

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, из-за которой двое сотрудников "скорой" с повреждениями в больнице.

Источник: полиция Киева

Детали: ДТП произошло в Подольском районе Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле не предпочел в движении карету быстрой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Полиция производит следственные действия.