Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС хоче від Росії деескалації і готовий посилити санкції - президентка Єврокомісії

П'ятниця, 10 грудня 2021, 22:50

Європейський союз хоче, щоб Росія знизила напруженість на кордоні з Україною, і блок готовий посилити санкції у разі вторгнення в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми хочемо деескалації та припинення будь-якої агресії Росії проти своїх сусідів. В іншому випадку Європейський союз буде прагнути посилити свої санкції і вживе інших заходів в економічному та фінансовому секторах за погодженням з нашими партнерами", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що ЄС хоче хороших відносин із Росією, але це насамперед залежить від того, як Росія поводиться.

"Росія займає загрозливу позицію до своїх сусідів, а це підриває безпеку Європи", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Теми: ЄСРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

В Україні відтепер десятки нових сполучень між містами – Укрзалізниця

Литва повідомила про стрілянину на кордоні з Білоруссю

Україні треба більше "Джавелінів", аби дати бій армії РФ – американський військовий

Ковід потроху відступає: за добу одужань вдвічі більше, ніж заражень

Усі новини...
ЄС
Україна отримала від ЄС 50 млн євро кредитних коштів на вакцинацію проти коронавірусу
Чи буде велика війна з РФ? І що зараз робити
Як Україна рухається до Єдиного цифрового ринку ЄС
Останні новини
15:17
У Києві сотні нових заражень ковідом, 12 хворих померли
14:49
G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну
14:19
Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС
13:58
У Туреччині підтвердили перші випадки штаму "Омікрон"
13:48
Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий
13:43
Шмигаль каже, що споживча інфляція поступово знижуватиметься
13:26
В Україні відтепер десятки нових сполучень між містами – Укрзалізниця
12:41
Литва повідомила про стрілянину на кордоні з Білоруссю
12:09
Ломаченко готовий провести наступний бій із чемпіоном світу
11:37
Тонкі безкоштовні пакети стали платними
Усі новини...