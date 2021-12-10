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ЕС хочет от России деэскалации и готов усилить санкции – президент Еврокомиссии

Пятница, 10 декабря 2021, 22:50

Европейский союз хочет, чтобы Россия снизила напряженность на границе с Украиной, и блок готов ужесточить санкции в случае вторжения в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим деэскалации и прекращения любой агрессии России против своих соседей. В противном случае Европейский Союз будет стремиться к ужесточению своих санкций и примет другие меры в экономическом и финансовом секторах по согласованию с нашими партнерами", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но это в первую очередь зависит от того, как Россия ведет себя.

"Россия занимает угрожающую позицию по отношению к своим соседям, а это подрывает безопасность Европы", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, Российская Федерация требует от НАТО юридически отозвать обещание о вступлении Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

Темы: ЕСРосcия
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