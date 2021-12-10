Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський підписав закон про держбюджет-2022

П'ятниця, 10 грудня 2021, 23:06
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Зеленський підписав закон того ж дня, що й спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Основні макропоказники на рік

  • Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першому читанні. 
  • Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).
  • Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.
  • Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць. 
  • Номінальний ВВП прогнозується обсягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара очікується у 28,6 - 28,7 грн за долар.

Читайте також: Бюджет країни "великого будівництва": за яким кошторисом українці будуть жити у 2022 році

ЕП раніше розповідала, як виглядав бюджет у І читанні: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадаємо: Верховна Рада 2 грудня ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.

Українська правда
Теми: Зеленськийбюджетзаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив співробітника СБУ главою Закарпатської ОДА
Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали
Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський
Останні новини
23:15
фотоКористувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"
22:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
Усі новини...