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Зеленський підписав закон про держбюджет-2022

П'ятниця, 10 грудня 2021, 22:06
Зеленський підписав закон про держбюджет-2022
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Зеленський підписав закон того ж дня, що й спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Основні макропоказники на рік

  • Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першому читанні. 
  • Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).
  • Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.
  • Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць. 
  • Номінальний ВВП прогнозується обсягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара очікується у 28,6 - 28,7 грн за долар.

Читайте також: Бюджет країни "великого будівництва": за яким кошторисом українці будуть жити у 2022 році

ЕП раніше розповідала, як виглядав бюджет у І читанні: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадаємо: Верховна Рада 2 грудня ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.

Українська правда

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Теми: Зеленськийбюджетзаконодавство
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