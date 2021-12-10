Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Источник: сайт парламента

Детали: Зеленский подписал закон в тот же день, что и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Основные макропоказатели на год

Доходы госбюджета в 2022 году составят 1,322 трлн грн — это на 54,73 млрд грн больше, чем было проголосовано в первом чтении.

госбюджета в 2022 году составят 1,322 трлн грн — это на 54,73 млрд грн больше, чем было проголосовано в первом чтении. Расходы на следующий год составят 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн больше, чем в предыдущей версии).

на следующий год составят 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн больше, чем в предыдущей версии). Дефицит удерживается на уровне до 3,5% ВВП, финансирование госбюджета предусмотрено на уровне 188,8 млрд грн.

удерживается на уровне до 3,5% ВВП, финансирование госбюджета предусмотрено на уровне 188,8 млрд грн. Минимальная зарплата с 1 октября вырастет до 6700 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля – до 2600 грн в месяц, а с 1 декабря – 2684 грн в месяц.

с 1 октября вырастет до 6700 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля – до 2600 грн в месяц, а с 1 декабря – 2684 грн в месяц. Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%. Средний курс гривни к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар.

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ЭП раньше рассказывала, как выглядел бюджет в І чтении: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем: Верховная Рада 2 декабря приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом.