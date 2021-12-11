Moderna надасть для COVAX 150 мільйонів додаткових доз ковід-вакцини

Компанія Moderna повідомила в п’ятницю, що надасть у 2022 році 150 мільйонів додаткових доз вакцини проти COVID-19 Глобальному альянсу із вакцин та імунізації (Gavi) для розповсюдження через програму обміну COVAX.

Джерело: Moderna, Reuters

Деталі: З цих 150 мільйонів доз 20 мільйонів будуть надані через угоду про постачання у другому кварталі, а інші 130 мільйонів – у середині 2022 року.

Moderna також заявила, що прискорить постачання 20 мільйонів доз COVAX, щоб зробити 54 мільйони доз доступними для спільного використання вакцин до кінця року.

Загалом ідеться про понад 600 мільйонів доз Moderna, які постачаються у 144 країни і становлять частку у 8 мільярдах доз, розподілених по всьому світу, причому основна частина вакцин зосереджена в багатших країнах.

Як пише Reuters, повідомлення Moderna з’явилося після дзвінка головного виконавчого директора альянсу Gavi Сета Берклі з приводу збільшення поставок вакцин від виробників.

"Нам потрібно, щоб компанії були прозорими щодо цього, щоб країни могли планувати масштабні поставки на національному рівні", – сказав Берклі.

Аурелія Нгуєн, виконавча директорка COVAX, привітала угоду з Moderna і повторила заклик до виробників поставити пріоритет "прозорим, послідовним і передбачуваним постачанням для COVAX".