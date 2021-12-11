Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины

Компания Moderna сообщила в пятницу, что предоставит в 2022 году 150 миллионов дополнительных доз вакцины против COVID-19 Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi) для распространения через программу обмена COVAX.

Источник: Moderna, Reuters

Детали: Из этих 150 миллионов доз 20 миллионов будут предоставлены через соглашение о поставках во втором квартале, а остальные 130 миллионов – в середине 2022 года.

Moderna также заявила, что ускорит поставки 20 миллионов доз COVAX, чтобы сделать 54 миллиона доз доступными для совместного использования вакцин к концу года.

В общей сложности речь идет о более чем 600 миллионах доз Moderna, которые поставляются в 144 страны и составляют долю в 8 миллиардах доз, распределенных по всему миру, причем основная часть вакцин сосредоточена в более богатых странах.

Как сообщает Reuters, сообщение Moderna появилось после звонка главного исполнительного директора альянса Gavi Сета Беркли по поводу увеличения поставок вакцин от производителей.

"Нам нужно, чтобы компании были прозрачными в этом отношении, чтобы страны могли планировать масштабные поставки на национальном уровне", – сказал Беркли.

Аурелия Нгуен, исполнительный директор COVAX, поздравила соглашение с Moderna и повторила призыв к производителям поставить приоритет "прозрачным, последовательным и предполагаемым поставкам для COVAX".