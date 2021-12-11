Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины

Суббота, 11 декабря 2021, 01:48
Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины
фото: Getty Images

Компания Moderna сообщила в пятницу, что предоставит в 2022 году 150 миллионов дополнительных доз вакцины против COVID-19 Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi) для распространения через программу обмена COVAX.

Источник: Moderna, Reuters

Детали: Из этих 150 миллионов доз 20 миллионов будут предоставлены через соглашение о поставках во втором квартале, а остальные 130 миллионов – в середине 2022 года.

Moderna также заявила, что ускорит поставки 20 миллионов доз COVAX, чтобы сделать 54 миллиона доз доступными для совместного использования вакцин к концу года.

В общей сложности речь идет о более чем 600 миллионах доз Moderna, которые поставляются в 144 страны и составляют долю в 8 миллиардах доз, распределенных по всему миру, причем основная часть вакцин сосредоточена в более богатых странах.

Как сообщает Reuters, сообщение Moderna появилось после звонка главного исполнительного директора альянса Gavi Сета Беркли по поводу увеличения поставок вакцин от производителей.

"Нам нужно, чтобы компании были прозрачными в этом отношении, чтобы страны могли планировать масштабные поставки на национальном уровне", – сказал Беркли.

Аурелия Нгуен, исполнительный директор COVAX, поздравила соглашение с Moderna и повторила призыв к производителям поставить приоритет "прозрачным, последовательным и предполагаемым поставкам для COVAX".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: