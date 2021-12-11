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Світовий банк виділить $280 мільйонів Афганістану через гостру кризу

Субота, 11 грудня 2021, 03:45
фото: Getty Images

Міжнародні донори погодилися виділити 280 мільйонів доларів на допомогу Афганістану після неодноразових попереджень, що більше половини населення стикається з "гострою" нестачею продовольства цієї зими.

Джерело: AFP, Reuters

Деталі: Цільовий фонд відновлення Афганістану (ARTF) піде "на надання гуманітарної допомоги народу Афганістану в цей критичний час", – йдеться у заяві Світового банку.

Кошти підуть до ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), які "мають присутність і матеріально-технічне забезпечення на місцях в Афганістані та використовуватимуть ці кошти на фінансування існуючих програм для надання послуг з охорони здоров’я та харчування безпосередньо афганському народу".

ЮНІСЕФ отримає 100 мільйонів доларів на надання основних медичних послуг, а ВПП – 180 мільйонів доларів.

Організація Об'єднаних Націй неодноразово попереджала, що Афганістан знаходиться на межі найгіршої гуманітарної кризи у світі.

Майже 23 мільйони людей – близько 55% населення – стикаються з екстремальним рівнем голоду, а майже 9 мільйонам загрожує голод з настанням зими.

Це пов’язано з наслідками посухи, викликаними глобальним потеплінням та економічною кризою, що посилюється рішенням міжнародної спільноти заморозити фінансову допомогу після захоплення влади талібами в серпні.

Сполучені Штати та інші донори припинили фінансову допомогу, від якої Афганістан став залежним протягом 20 років війни, і понад 9 мільярдів доларів США було заморожено, а Світовий банк і Міжнародний валютний фонд припинили доступ Афганістану до фінансування.

Через гостру кризу багато людей у столиці Кабулі вдаються до продажу побутових речей, щоб прогодувати себе та купити вугілля для опалення своїх будинків взимку.

Теми: Афганістан


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