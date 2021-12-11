Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис

Суббота, 11 декабря 2021, 02:45
Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис
фото: Getty Images

Международные доноры согласились выделить 280 миллионов долларов на помощь Афганистану после неоднократных предупреждений, что более половины населения сталкивается с "острой" нехваткой продовольствия этой зимой.

Источник: AFP, Reuters

Детали: Фонд целевого восстановления Афганистана (ARTF) пойдет "на оказание гуманитарной помощи народу Афганистана в это критическое время", - говорится в заявлении Всемирного банка.

Средства пойдут в ЮНИСЕФ и Всемирную продовольственную программу (ВПП), которые "присутствуют и имеют материально-техническое обеспечение на местах в Афганистане и будут использовать эти средства на финансирование существующих программ для предоставления услуг по здравоохранению и питанию непосредственно афганскому народу".

ЮНИСЕФ получит 100 миллионов долларов на предоставление основных медицинских услуг, а ВПП – 180 миллионов долларов.

Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани наихудшего гуманитарного кризиса в мире.

Около 23 миллионов человек – около 55% населения – сталкиваются с экстремальным уровнем голода, а почти 9 миллионам грозит голод с наступлением зимы.

Это связано с последствиями засухи, вызванными глобальным потеплением и экономическим кризисом, что усугубляется решением международного сообщества заморозить финансовую помощь после захвата власти талибами в августе.

Соединенные Штаты и другие доноры прекратили финансовую помощь, от которой Афганистан стал зависим в течение 20 лет войны, и более 9 миллиардов долларов США были заморожены, а Всемирный банк и Международный валютный фонд прекратили доступ Афганистана к финансированию.

Из-за острого кризиса многие в столице Кабуле прибегают к продаже бытовых вещей, чтобы прокормить себя и купить уголь для отопления своих домов зимой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: