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Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис

Суббота, 11 декабря 2021, 03:45
фото: Getty Images

Международные доноры согласились выделить 280 миллионов долларов на помощь Афганистану после неоднократных предупреждений, что более половины населения сталкивается с "острой" нехваткой продовольствия этой зимой.

Источник: AFP, Reuters

Детали: Фонд целевого восстановления Афганистана (ARTF) пойдет "на оказание гуманитарной помощи народу Афганистана в это критическое время", - говорится в заявлении Всемирного банка.

Средства пойдут в ЮНИСЕФ и Всемирную продовольственную программу (ВПП), которые "присутствуют и имеют материально-техническое обеспечение на местах в Афганистане и будут использовать эти средства на финансирование существующих программ для предоставления услуг по здравоохранению и питанию непосредственно афганскому народу".

ЮНИСЕФ получит 100 миллионов долларов на предоставление основных медицинских услуг, а ВПП – 180 миллионов долларов.

Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани наихудшего гуманитарного кризиса в мире.

Около 23 миллионов человек – около 55% населения – сталкиваются с экстремальным уровнем голода, а почти 9 миллионам грозит голод с наступлением зимы.

Это связано с последствиями засухи, вызванными глобальным потеплением и экономическим кризисом, что усугубляется решением международного сообщества заморозить финансовую помощь после захвата власти талибами в августе.

Соединенные Штаты и другие доноры прекратили финансовую помощь, от которой Афганистан стал зависим в течение 20 лет войны, и более 9 миллиардов долларов США были заморожены, а Всемирный банк и Международный валютный фонд прекратили доступ Афганистана к финансированию.

Из-за острого кризиса многие в столице Кабуле прибегают к продаже бытовых вещей, чтобы прокормить себя и купить уголь для отопления своих домов зимой.

Темы: Афганистан
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