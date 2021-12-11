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Сильний вітер залишив без електрики десятки населених пунктів

Субота, 11 грудня 2021, 09:35
Фото pixabay

Через негоду знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Станом на 7 ранку внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях (Київська – 25, Житомирська – 21 та Чернігівська – 9).

Бригади обленерго працюють на місцях, щоб відновити електропостачання.

Теми: погодаДСНС


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