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Сильный ветер оставил без электрики десятки населенных пунктов

Суббота, 11 декабря 2021, 08:35
Сильный ветер оставил без электрики десятки населенных пунктов
Фото pixabay

Из-за непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По состоянию на 7 утра в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 3 областях (Киевская – 25, Житомирская – 21 и Черниговская – 9).

Бригады облэнерго работают на местах, чтобы восстановить электроснабжение.

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Темы: погодаГСЧС
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