Понад 12,3 млн українців повністю щеплені проти ковіду

В Україні протиковідні щеплення отримали більш як 14 млн людей, серед них 12,3 млн – вакцинувалися двома дозами.

Джерело: МОЗ

Деталі: У п'ятницю, 10 грудня 168 359 людей було вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 55 798 осіб, повністю імунізована 112 561 людина.

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень".