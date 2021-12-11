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Понад 12,3 млн українців повністю щеплені проти ковіду

Субота, 11 грудня 2021, 11:38
Фото УП

В Україні протиковідні щеплення отримали більш як 14 млн людей, серед них 12,3 млн – вакцинувалися двома дозами.

Джерело: МОЗ

Деталі: У п'ятницю, 10 грудня 168 359 людей було вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 55 798 осіб, повністю імунізована 112 561 людина.

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень".

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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