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Более 12,3 млн украинцев полностью привиты против ковида

Суббота, 11 декабря 2021, 10:38
Более 12,3 млн украинцев полностью привиты против ковида
Фото УП

В Украине противокковидные прививки получили более 14 млн человек, среди них 12,3 млн – вакцинировались двумя дозами.

Источник: Минздрав

Детали: В пятницу, 10 декабря, 168 359 человек были вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизировано 112 561 человек.

Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу - 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 364 798 человек. Всего сделано 26 452 547 прививок".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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