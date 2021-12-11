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Узбецького "фермера" не пустили в Україну через триколор та двоголового орла

Субота, 11 грудня 2021, 11:07
Узбецького фермера не пустили в Україну через триколор та двоголового орла
Фото ДПСУ

У пункті пропуску "Бориспіль" відмовили у в’їзді в Україну громадянину Узбекистану, який прилетів в одязі з символікою країни-агресора начебто купувати трактор.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби

Деталі: Відомство зазначає, що вбрання пасажира рейсу з Ташкенту спонукало прикордонників звернути на нього особливу увагу.

На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи "Russian national team". Громадянина Узбекистану запросили у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки.

Під час перевірки, як зазначають прикордонники, чоловік зрозумів, що вбрався "не зовсім відповідно" та вибачився перед усіма українцями.

Дослівно: "Та це не допомогло іноземцю перетнути український кордон, бо під час прикордонного контролю з’ясувалося, що він не може підтвердити мету своєї поїздки.

Пасажир розповів, що планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства.

Але під час опитування не зміг зрозуміло розповісти ні про свою ферму, ні про те у кого і який трактор хоче купити. При цьому мандрівник не мав з собою грошей не те, що на покупку сільгосптехніки, а й навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні. "Фермер" вилетів у Ташкент зворотнім рейсом".

"Українська правда" в Threads

Теми: кордонРосія
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