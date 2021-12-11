Узбекского "фермера" не пустили в Украину из-за триколора и двуглавого орла

В пункте пропуска "Борисполь" отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с символикой страны-агрессора якобы покупать трактор.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Детали: Ведомство отмечает, что наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников обратить на него особое внимание.

На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team". Гражданин Узбекистана был приглашен в служебное помещение для проведения углубленной проверки.

Во время проверки, как отмечают пограничники, мужчина понял, что нарядился "не совсем соответственно" и попросил прощения у всех украинцев.

Дословно: "Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель своей поездки.

Пассажир рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства.

Но во время опроса не смог ничего объяснить ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом путешественник не имел с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля, а вместительность его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине. "Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом".