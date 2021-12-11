Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молдова не пустила кількох громадян РФ напередодні так званих "виборів" у Придністров’ї

Субота, 11 грудня 2021, 13:20

Напередодні "виборів" глави Придністров’я, які офіційний Кишинів називає незаконними, у Молдову не пустили кількох громадян Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише молдовське видання NewsMaker.

Зокрема, Молдова не допустила на свою територію представника Громадської палати Росії Дмитра Холодова та члена Ради з прав людини при президенті Росії Александра Брода.

Холодов у своєму Facebook розповів, що у Кишинівському аеропорту йому видали відмову у в'їзді. На думку прикордонників, Холодов не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Сам Холодов стверджує, що приїхав до Молдови на конференцію щодо протидії корупції, він опублікував запрошення на конференцію.

Брод повідомив виданню "Коммерсант", що на паспортному контролі в аеропорту у нього забрали паспорт, а за 20 хвилин показали рішення про відмову на в'їзд на територію Республіки Молдова.

Придністровський телеканал ТСВ повідомив, що загалом у Молдову не пустили вісім представників РФ - членів Громадської палати Росії, Інституту країн СНД, правозахисників, громадських діячів.

Раніше міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови пояснило відмову у в'їзді представникам РФ тим, що вони збираються спостерігати за виборами у Придністров’ї 12 грудня, які Молдова вважає незаконними.

10 грудня МЗС Молдови закликало зовнішніх партнерів не направляти своїх спостерігачів на вибори голови Придністров'я, які Молдова вважає нелегітимними. Участь спостерігачів у цих виборах Молдова називає зневагою до свого суверенітету.

Теми: МолдоваРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна відреагували на докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі

Україна буде форпостом НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією – Зеленський

Суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі

відеоПорошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки

відеоГогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ

Україна закупить таблетки від COVID-19 компанії Pfizer – Ляшко

Усі новини...
Молдова
"Пояси гурманів": на кордоні з Молдовою піймали українців, обвішаних банками ікри
Прем'єри України, Молдови та Грузії зустрінуться у Брюсселі з керівництвом ЄС
Молдова почне вакцинувати додатковою дозою окремі категорії населення
Останні новини
14:13
Український банк запустить пілотний проєкт електронних грошей на блокчейні
14:09
У рейтингу партій серед киян "Слуга народу" лише третя
14:00
У Путіна відреагували на докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі
13:54
Американський регулятор "вимкне" "друкарський верстат" для подолання рекордної інфляції
13:54
Понад 60% киян вважають, що є конфлікт між Зеленським і Кличком
13:48
Верховна Рада закликає німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом
13:23
Міністр фінансів розповів, які загальносвітові тренди позначаться на Україні
13:21
У Польщі виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон"
13:11
Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО
13:08
Від Киви чекають мільйон, "зароблений" на жомовій ямі
Усі новини...