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Молдова не пустила нескольких граждан РФ накануне так называемых "выборов" в Приднестровье

Суббота, 11 декабря 2021, 12:20

В преддверии "выборов" главы Приднестровья, которые официальный Кишинев называет незаконными, в Молдову не пустили несколько граждан России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Молдова в частности не допустила на свою территорию представителя Общественной палаты России Дмитрия Холодова и члена Совета по правам человека при президенте России Александра Брода.

Холодов в своем Facebook рассказал, что в кишиневском аэропорту ему выдали отказ во въезде. По мнению пограничников, Холодов затруднился подтвердить цель своей поездки. Сам Холодов утверждает, что приехал в Молдову на конференцию по противодействию коррупции, он опубликовал приглашение на конференцию.

Брод сообщил изданию "Коммерсант", что на паспортном контроле в аэропорту у него забрали паспорт, а через 20 минут показали решение об отказе на въезд на территорию Республики Молдова.

Приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что в Молдову не пустили восемь представителей РФ - членов Общественной палаты России, Института стран СНГ, правозащитников, общественных деятелей.

Ранее министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы объяснило отказ во въезде представителям РФ тем, что они собираются наблюдать за выборами в Приднестровье 12 декабря, которые Молдова считает незаконными.

10 декабря МИД Молдовы призвал внешних партнеров не направлять своих наблюдателей на выборы главы Приднестровья, которые Молдова считает нелегитимными. Участие наблюдателей в этих выборах Молдова называет пренебрежением к своему суверенитету.

Темы: МолдоваРосcия
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