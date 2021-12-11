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Російську співачку не пустили в Україну – незаконно їздила до Криму

Субота, 11 грудня 2021, 13:33
Російську співачку не пустили в Україну – незаконно їздила до Криму
Mary Gu, фото з її instagram

На кордоні двом громадянам РФ, зокрема артистці Марії Гусаровій (Mary Gu) через незаконне відвідування захопленого Росією Криму заборонили в’їзд в Україну.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби, Гусарова в Інстаграм

Деталі: Прикордонники виявили та притягнули до відповідальності осіб, які раніше незаконно відвідували тимчасово окуповані території України.

Йдеться про двох іноземців, чоловіка та жінку, що є громадянами РФ. Пара прибула до Києва рейсом зі Стамбула.

Під час оформлення прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.

Також було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

В Україну іноземці прямували для проведення концерту.

"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку", - наголосили у ДПСУ.

Імен вказаних людей відомство не наводить, проте у Києві був запланований концерт росіянки Mary Gu, а на своїй сторінці в Інстаграмі співачка повідомила, що українські прикордонники її завернули. Артистка також заявила, що заборона на в'їзд в Україну "безпідставна, без будь-якої доказової бази".

Українська правда

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Теми: кордонРосіяУкраїнаКрим
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