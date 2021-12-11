Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым

Суббота, 11 декабря 2021, 14:33
Mary Gu, фото из ее instagram

На границе двум гражданам РФ, в частности артистке Марии Гусаровой (Mary Gu) из-за незаконного посещения захваченного Россией Крыма запретили въезд в Украину.

Источник: сообщение Госпогранслужбы, Гусарова в Инстаграм

Детали: Пограничники выявили и привлекли к ответственности лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины.

Речь идет о двух иностранцах, мужчине и женщине, являющихся гражданами РФ. Пара прибыла в Киев рейсом из Стамбула.

В ходе оформления пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.

Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

В Украину иностранцы направлялись для проведения концерта.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - подчеркнули в ГПСУ.

Имен указанных людей ведомство не приводит, однако в Киеве был намечен концерт россиянки Mary Gu, а на своей странице в Инстаграме певица сообщила, что украинские пограничники ее завернули. Артистка также пожаловалась, что запрет на въезд в Украину якобы "безосновательный, без какой-либо доказательной базы".

Украинская правда
Темы: границаРосcияУкраинаКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаВ рейтинге партий среди киевлян "Слуга народа" только третья

У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе

Украина будет форпостом НАТО в случае полномасштабной войны с Россией – Зеленский

документСуд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе

видеоПорошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки

видеоГогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР – СМИ

Все новости...
граница
Мигранты предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу
США выделят $20 млн для усиления северной и восточной границ Украины
Узбекского "фермера" не пустили в Украину из-за триколора и двуглавого орла
Последние новости
15:34
фотоВ Украине создадут Единое аэромедицинское пространство и Еврохаб пожарной безопасности – МВД
15:17
В Киеве районная власть пыталась закупить соль с ионами серебра для посыпки дорог
15:15
СБУ проверяет информацию об американских паспортах у Арахамии и Рудык
15:03
Данилов считает, что военных РФ на границе недостаточно для нападения
15:01
ЕБРР согласовал кредит на 200 миллионов евро на ремонт трассы Киев – Одесса
14:57
"Северный поток -2" не запустят в первой половине 2022 года – немецкий регулятор
14:26
Кличко имеет большее доверие среди киевлян, чем Зеленский - опрос
14:13
Украинский банк запустит пилотный проект электронных денег на блокчейне
14:09
таблицаВ рейтинге партий среди киевлян "Слуга народа" только третья
14:00
У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе
Все новости...