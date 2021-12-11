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Российскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым

Суббота, 11 декабря 2021, 13:33
Российскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым
Mary Gu, фото из ее instagram

На границе двум гражданам РФ, в частности артистке Марии Гусаровой (Mary Gu) из-за незаконного посещения захваченного Россией Крыма запретили въезд в Украину.

Источник: сообщение Госпогранслужбы, Гусарова в Инстаграм

Детали: Пограничники выявили и привлекли к ответственности лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины.

Речь идет о двух иностранцах, мужчине и женщине, являющихся гражданами РФ. Пара прибыла в Киев рейсом из Стамбула.

В ходе оформления пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.

Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

В Украину иностранцы направлялись для проведения концерта.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - подчеркнули в ГПСУ.

Имен указанных людей ведомство не приводит, однако в Киеве был намечен концерт россиянки Mary Gu, а на своей странице в Инстаграме певица сообщила, что украинские пограничники ее завернули. Артистка также пожаловалась, что запрет на въезд в Украину якобы "безосновательный, без какой-либо доказательной базы".

Украинская правда

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Темы: границаРосcияУкраинаКрым
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