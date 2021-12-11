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Представник України увійшов до керівного органу "Венеційки"

Субота, 11 грудня 2021, 14:18
Представник України увійшов до керівного органу Венеційки
Сергій Головатий, фото КСУ

Заступника голови Конституційного Суду України Сергія Головатого обрали членом Бюро Венеційської комісії, яке є її головним керівним органом.

Про це повідомив відділ комунікацій КСУ, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили 11 грудня на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії.

За cтатутом Венеційської комісії, до складу Бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени комісії.

Наразі оновлений склад Бюро Венеційської комісії такий: президент - представник від Франції; три віцепрезиденти - представники від Ісландії, Мальти і Німеччини; чотири інших члени комісії - представники від Болгарії, США, Швейцарії та України. Загалом комісія нараховує 62 держави - члени.

Сергій Головатий став членом Венеційської комісії 1995 року. Він очолював моніторинговий комітет ПАРЄ з 2008 до 2010 років.

Сергій Головатий був депутатом шести скликань Верховної Ради та двічі (1995 - 1997, 2005 - 2006) обіймав посаду міністра юстиції України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Україна
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