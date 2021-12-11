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Представитель Украины вошел в руководящий орган "Венецианки"

Суббота, 11 декабря 2021, 14:18
Представитель Украины вошел в руководящий орган Венецианки
Сергей Головатый, фото КСУ

Заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии, которое является ее главным руководящим органом.

Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ, пишет "Европейская правда".

Решение было принято 11 декабря на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии.

По уставу Венецианской комиссии, в состав Бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии.

В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент – представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других члена комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины. В общей сложности комиссия насчитывает 62 государства-члена.

Сергей Головатый стал членом Венецианской комиссии в 1995 году. Он возглавлял мониторинговый комитет ПАСЕ с 2008 по 2010 годы.

Сергей Головатый был депутатом шести созывов Верховной Рады и дважды (1995 – 1997, 2005 – 2006) занимал должность министра юстиции Украины.

Темы: Украина
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