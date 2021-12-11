Covid у Києві: одужань учетверо більше, ніж нових випадків

За добу 10 грудня у Києві виявили 1203 випадки коронавірусу, 25 хворих померли, 4788 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 59 хворих на коронавірус і 182 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (218), Оболонському (173) та в Дніпровському (148) районах.

Серед нових хворих – 668 жінок віком від 18 до 95 років, 427 чоловіків віком від 18 до 92 року, 63 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед померлих за добу – 12 жінок від 58 до 86 років та 13 чоловіків від 38 до 84 років.

Загалом з початку пандемії у столиці виявили 312 674 випадків Covid, 7850 хворих померли і 281 315 – одужали.

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