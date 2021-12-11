Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid у Києві: одужань учетверо більше, ніж нових випадків

Субота, 11 грудня 2021, 15:50
Covid у Києві: одужань учетверо більше, ніж нових випадків
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 10 грудня у Києві виявили 1203 випадки коронавірусу, 25 хворих померли, 4788 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 59 хворих на коронавірус і 182 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (218), Оболонському (173) та в Дніпровському (148) районах.

Серед нових хворих – 668 жінок віком від 18 до 95 років, 427 чоловіків віком від 18 до 92 року, 63 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед померлих за добу – 12 жінок від 58 до 86 років та 13 чоловіків від 38 до 84 років.

Загалом з початку пандемії у столиці виявили 312 674 випадків Covid, 7850 хворих померли і 281 315 – одужали.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: