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Covid в Киеве: выздоровлений в четыре раза больше, чем новых случаев

Суббота, 11 декабря 2021, 15:50
Covid в Киеве: выздоровлений в четыре раза больше, чем новых случаев
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 10 декабря в Киеве обнаружили 1203 случая коронавируса, 25 больных скончались, 4788 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 59 больных коронавирусом и 182 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (218), Оболонском (173) и Днепровском (148) районах.

Среди новых больных – 668 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 427 мужчин в возрасте от 18 до 92 года, 63 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 12 женщин от 58 до 86 лет и 13 мужчин от 38 до 84 лет.

В целом с начала пандемии в столице обнаружили 312 674 случаев Covid, 7850 больных скончались и 281 315 – выздоровели.

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Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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