Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Торнадо у США: десятки загиблих, зруйновані будинки

Субота, 11 грудня 2021, 16:36
Торнадо у США: десятки загиблих, зруйновані будинки
Getty Images

Внаслідок кількох торнадо, що пройшли через Кентуккі та п'ять інших штатів США, загинули десятки людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що внаслідок торнадо протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.

Центр прогнозування штормів Національної метеорологічної служби повідомив, що отримав 36 повідомлень про торнадо в Іллінойсі, Кентуккі, Теннессі, Міссурі та Арканзасі, а також у Міссісіпі.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на прес-конференції, що кількість загиблих може перевищити 50 та сягати 100 осіб.

"Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі райони постраждали так, що важко описати словами", - сказав він.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися в Мейфілді, невеликому містечку з населенням близько 10 000 людей у ​​західній частині Кентуккі, де штат межує з Іллінойсом, Міссурі та Арканзасом.

За словами Бешира, близько 110 людей перебували всередині свічкової фабрики в цьому районі, коли внаслідок торнадо обвалився дах, що призвело до масових жертв.

Він зазначив, що в перші години понад 56 тисяч людей у ​​Кентуккі залишилися без електрики.

Поліція Іллінойсу повідомила, що були "підтверджені смертельні випадки" внаслідок часткового обвалення даху на складі Amazon.com у місті Едвардсвіл.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: