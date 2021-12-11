Торнадо у США: десятки загиблих, зруйновані будинки
Внаслідок кількох торнадо, що пройшли через Кентуккі та п'ять інших штатів США, загинули десятки людей.
Джерело: Reuters
Деталі: Зазначається, що внаслідок торнадо протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.
Центр прогнозування штормів Національної метеорологічної служби повідомив, що отримав 36 повідомлень про торнадо в Іллінойсі, Кентуккі, Теннессі, Міссурі та Арканзасі, а також у Міссісіпі.
Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на прес-конференції, що кількість загиблих може перевищити 50 та сягати 100 осіб.
"Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі райони постраждали так, що важко описати словами", - сказав він.
Одні з найсерйозніших руйнувань сталися в Мейфілді, невеликому містечку з населенням близько 10 000 людей у західній частині Кентуккі, де штат межує з Іллінойсом, Міссурі та Арканзасом.
За словами Бешира, близько 110 людей перебували всередині свічкової фабрики в цьому районі, коли внаслідок торнадо обвалився дах, що призвело до масових жертв.
Він зазначив, що в перші години понад 56 тисяч людей у Кентуккі залишилися без електрики.
Поліція Іллінойсу повідомила, що були "підтверджені смертельні випадки" внаслідок часткового обвалення даху на складі Amazon.com у місті Едвардсвіл.