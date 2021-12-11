Торнадо у США: десятки загиблих, зруйновані будинки

Внаслідок кількох торнадо, що пройшли через Кентуккі та п'ять інших штатів США, загинули десятки людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що внаслідок торнадо протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.

Центр прогнозування штормів Національної метеорологічної служби повідомив, що отримав 36 повідомлень про торнадо в Іллінойсі, Кентуккі, Теннессі, Міссурі та Арканзасі, а також у Міссісіпі.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на прес-конференції, що кількість загиблих може перевищити 50 та сягати 100 осіб.

"Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі райони постраждали так, що важко описати словами", - сказав він.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися в Мейфілді, невеликому містечку з населенням близько 10 000 людей у ​​західній частині Кентуккі, де штат межує з Іллінойсом, Міссурі та Арканзасом.

За словами Бешира, близько 110 людей перебували всередині свічкової фабрики в цьому районі, коли внаслідок торнадо обвалився дах, що призвело до масових жертв.

Він зазначив, що в перші години понад 56 тисяч людей у ​​Кентуккі залишилися без електрики.

Поліція Іллінойсу повідомила, що були "підтверджені смертельні випадки" внаслідок часткового обвалення даху на складі Amazon.com у місті Едвардсвіл.