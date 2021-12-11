Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома

Суббота, 11 декабря 2021, 16:36
Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома
Getty Images

В результате череды торнадо, прошедших через Кентукки и пять других штатов США, погибли десятки людей.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что вследствие торнадо на протяжении более чем 200 миль разрушены дома, фабрики и склады.

Центр прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы сообщил, что получил 36 сообщений о торнадо в Иллинойсе, Кентукки, Теннесси, Миссури и Арканзасе, а также в Миссисипи.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил на пресс-конференции, что число погибших может превысить 50 человек и достигать 100 человек.

"Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые районы пострадали так, что трудно описать словами", - сказал он.

Одни из самых серьезных разрушений произошли в Мэйфилде, небольшом городке с населением около 10 000 человек в западной части Кентукки, где штат граничит с Иллинойсом, Миссури и Арканзасом.

По словам Бешира, около 110 человек находились внутри свечной фабрики в этом районе, когда вследствие торнадо обрушилась крыша, что привело к массовым жертвам.

Он отметил, что в первые часы более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

Полиция Иллинойса сообщила, что были "подтвержденные смертельные случаи" в результате частичного обрушения крыши на складе Amazon.com в городе Эдвардсвилл.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАстихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: