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Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома

Суббота, 11 декабря 2021, 17:36
Getty Images

В результате череды торнадо, прошедших через Кентукки и пять других штатов США, погибли десятки людей.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что вследствие торнадо на протяжении более чем 200 миль разрушены дома, фабрики и склады.

Центр прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы сообщил, что получил 36 сообщений о торнадо в Иллинойсе, Кентукки, Теннесси, Миссури и Арканзасе, а также в Миссисипи.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил на пресс-конференции, что число погибших может превысить 50 человек и достигать 100 человек.

"Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые районы пострадали так, что трудно описать словами", - сказал он.

Одни из самых серьезных разрушений произошли в Мэйфилде, небольшом городке с населением около 10 000 человек в западной части Кентукки, где штат граничит с Иллинойсом, Миссури и Арканзасом.

По словам Бешира, около 110 человек находились внутри свечной фабрики в этом районе, когда вследствие торнадо обрушилась крыша, что привело к массовым жертвам.

Он отметил, что в первые часы более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

Полиция Иллинойса сообщила, что были "подтвержденные смертельные случаи" в результате частичного обрушения крыши на складе Amazon.com в городе Эдвардсвилл.

Украинская правда
Темы: СШАстихийное бедствие
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