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Грузія відхилила як неприйнятну вимогу РФ щодо зупинки розширення НАТО

Субота, 11 грудня 2021, 17:12
Грузія відхилила як неприйнятну вимогу РФ щодо зупинки розширення НАТО
AFP via Getty Images

Міністерство закордонних справ Грузії вважає неприйнятною вимогу МЗС Росії до НАТО відкликати свою обіцянку, дану в 2008 році на бухарестському саміті, щодо майбутнього членства України та Грузії.

Про це йдеться у заяві міністерства, яку наводить "Грузия Online", пише "Європейська правда".

У Тбілісі наголошують, що жодна третя країна не може вплинути на це рішення.

"Вступ до НАТО – суверенне рішення Грузії, яке ґрунтується на непохитній волі більшості населення Грузії. Ця мета також відображена у Конституції Грузії", - йдеться у заяві. 

У міністерстві наголосили, що рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті, повторювалося на всіх самітах НАТО, проведених після 2008 року, а в комюніке на саміті НАТО в Брюсселі у 2021 році наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.

"Враховуючи вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, є неприйнятною для міністерства закордонних справ. 

Водночас слід наголосити, що головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки сьогодні є дії Російської Федерації, які виявляються в окупації та анексії територій сусідніх суверенних країн, нехтуванні базовими принципами міжнародного права та невиконанні взятих на себе зобов'язань", — йдеться у заяві МЗС Грузії.

МЗС Росії напередодні оприлюднило вимогу до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України і Грузії в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув цю вимогу.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяНАТОРосія
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