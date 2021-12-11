Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО

Министерство иностранных дел Грузии считает неприемлемым требование МИД России к НАТО отозвать свое обещание, данное в 2008 году на бухарестском саммите, по поводу будущего членства Украины и Грузии.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое приводит "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

В Тбилиси отмечают, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение.

"Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непреклонной воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года, а в коммюнике на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство любой третьей стороны в определение внешних ценностей государств.

"Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной о пересмотре решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для министерства иностранных дел.

В то же время следует отметить, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, проявляющиеся в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнении взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении МИД Грузии .

МИД России накануне обнародовал требование к НАТО отменить обещание, данное в 2008 году о членстве Украины и Грузии в Альянсе в будущем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг такое требование.