Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО

Суббота, 11 декабря 2021, 17:12
Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО
AFP via Getty Images

Министерство иностранных дел Грузии считает неприемлемым требование МИД России к НАТО отозвать свое обещание, данное в 2008 году на бухарестском саммите, по поводу будущего членства Украины и Грузии.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое приводит "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

В Тбилиси отмечают, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение.

"Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непреклонной воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года, а в коммюнике на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство любой третьей стороны в определение внешних ценностей государств.

"Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной о пересмотре решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для министерства иностранных дел.

В то же время следует отметить, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, проявляющиеся в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнении взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении МИД Грузии .

МИД России накануне обнародовал требование к НАТО отменить обещание, данное в 2008 году о членстве Украины и Грузии в Альянсе в будущем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг такое требование.

Темы: ГрузияНАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: