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На Заході України через погоду може порушитися рух транспорту – ДСНС

Субота, 11 грудня 2021, 17:32
На Заході України через погоду може порушитися рух транспорту – ДСНС
ФОТО 24TV.UA

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західних областях України в неділю.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "12 грудня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця, вдень значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах".

Деталі: Також ДСНС попереджає про пориви вітру 15-20 м/с у південних, центральних та північних областях до кінця дня суботи (I рівень небезпечності, жовтий).

По Києву та Київській області до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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