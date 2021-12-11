На Заході України через погоду може порушитися рух транспорту – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західних областях України в неділю.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "12 грудня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця, вдень значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах".

Деталі: Також ДСНС попереджає про пориви вітру 15-20 м/с у південних, центральних та північних областях до кінця дня суботи (I рівень небезпечності, жовтий).

По Києву та Київській області до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).