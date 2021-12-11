На Западе Украины из-за погоды может нарушиться движение транспорта – ГСЧС
Суббота, 11 декабря 2021, 18:32
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в западных областях Украины в воскресенье.
Источник: ГСЧС
Дословно: "12 декабря в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем сильный мокрый снег, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах".
Детали: Также ГСЧС предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с в южных, центральных и северных областях до конца дня субботы (I уровень опасности, желтый).
По Киеву и Киевской области до конца дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Украинская правда