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На Западе Украины из-за погоды может нарушиться движение транспорта – ГСЧС

Суббота, 11 декабря 2021, 18:32
ФОТО 24TV.UA

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в западных областях Украины в воскресенье.

Источник: ГСЧС

Дословно: "12 декабря в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем ​​сильный мокрый снег, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах".

Детали: Также ГСЧС предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с в южных, центральных и северных областях до конца дня субботы (I уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области до конца дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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