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Заморська територія Франції проведе фінальний референдум про незалежність

Субота, 11 грудня 2021, 21:09

Тихоокеанська територія Нова Каледонія в неділю проведе третій та останній референдум щодо незалежності від Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Local.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. 

З 1998 року він є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. 

Нумейська угода 1998 року передбачає можливість організації до трьох референдумів з питання про самовизначення Нової Каледонії. 

Третій референдум організовано після того, як на першому і другому місцеві жителі вирішили залишитись у складі Франції. Пропаризька сторона перемогла на референдумі 2018 року з 56,7% голосів, але під час опитування 2020 року цей відсоток впав до 53,3%.

Третій референдум передбачено як фінальний в рамках десятиліть зусиль з деколонізації.

Активісти, які виступають за незалежність, бойкотують недільне голосування. Вони хочуть перенести його на вересень, оскільки вважають "чесну кампанію" неможливою через високу кількість заражених коронавірусом.

Уряд Франції відхилив вимогу, заявивши, що поширення вірусу сповільнилося, а рівень зараження знизився до 80-100 випадків на 100 000 людей.

Рух за незалежність все ще погрожує невизнанням результатів референдуму та пообіцяв звернутися до ООН з проханням домогтися його скасування.

Навіть якщо територія проголосує за те, щоб залишитися французькою, процес, розпочатий Нумейською угодою, не закінчується референдумом. Держава, сепаратисти та несепаратисти матимуть 18 місяців на переговори про новий статус території та її інституцій у Франції.

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Теми: Франція
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