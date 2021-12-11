Заморская территория Франции проведет финальный референдум о независимости

Тихоокеанская территория Новая Каледония в воскресенье проведет третий и последний референдум по независимости от Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Local.

Новая Каледония – архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года он является особым административно-территориальным образованием Франции.

Нумейское соглашение 1998 года предусматривает возможность организации до трех референдумов по вопросу о самоопределении Новой Каледонии.

Третий референдум был организован после того, как на первом и втором местные жители решили остаться в составе Франции. Пропарижская сторона победила на референдуме 2018 года с 56,7% голосов, но в ходе опроса 2020 этот процент упал до 53,3%.

Третий референдум предусмотрен как финальный в рамках десятилетий усилия по деколонизации.

Выступающие за независимость активисты бойкотируют воскресное голосование. Они хотят перенести его на сентябрь, поскольку считают "честную кампанию" невозможной из-за высокого количества зараженных коронавирусом.

Правительство Франции отклонило требование, заявив, что распространение вируса замедлилось, а уровень инфицирования снизился до 80-100 случаев на 100 000 человек.

Движение за независимость все еще угрожает непризнанием результатов референдума и пообещало обратиться в ООН с просьбой добиться его отмены.

Даже если территория проголосует за то, чтобы остаться французской, процесс, начатый Нумейским соглашением, не заканчивается референдумом. Государство, сепаратисты и несепаратисты будут иметь 18 месяцев на переговоры о новом статусе территории и ее институтах во Франции.

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