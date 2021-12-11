Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів

Світовий банк вирішив надати Україні додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні".

Джерело: Світовий банк

Деталі: Відповідне рішення прийняла Рада виконавчих директорів Світового банку 10 грудня.

Зазначається, що виділені кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією Covid, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України.

120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення.

Решта 30 мільйонів доларів США будуть скеровані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі зазначив, що рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі, тому надзвичайно важливим залишається нарощування обсягів закупівлі вакцин та збільшення темпів вакцинації населення, разом із заходами кращого виявлення захворюваності та підвищення обізнаності людей, які вагаються щодо необхідності вакцинації.

Раніше для посилення реагування на пандемію Світовий банк надав Україні 155 мільйонів доларів США в рамках двох проєктів – "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні" та "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". З початку пандемії Світовий банк загалом надав Україні 1,8 млрд доларів США для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.