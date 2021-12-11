Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов

Всемирный банк решил предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине".

Источник: Всемирный банк

Детали: Соответствующее решение принял Совет исполнительных директоров Всемирного банка 10 декабря.

Отмечается, что выделенные средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией Covid, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллионов доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания кампании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе, поэтому очень важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения, вместе с мерами лучшего выявления заболеваемости и повышения осведомленности людей, которые сомневаются в необходимости вакцинации.

Ранее для усиления реагирования на пандемию Всемирный банк предоставил Украине 155 миллионов долларов США в рамках двух проектов – "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей". С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине 1,8 млрд. долларов США для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.