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G7 "абсолютно єдина" щодо наслідків вторгнення РФ в Україну – чиновниця США

Субота, 11 грудня 2021, 21:51
G7 абсолютно єдина щодо наслідків вторгнення РФ в Україну – чиновниця США
ФОТО G7

Високопосадовець Держдепартаменту США заявила, що країни G7 "абсолютно єдині" в питанні наслідків можливого вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Reuters із посиланням на неназвану високопосадовця Держдепартаменту США за підсумками переговорів між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії

Деталі: Чиновниця охарактеризувала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії як "інтенсивні" і сказала, що ще є дипломатичний шлях до зниження напруженості у відносинах із Росією.

Пряма мова: "Якщо вони (Росія – ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому".

Що передувало: Раніше в суботу держсекретар США Ентоні Блінкен на полях зустрічі міністрів G7 в Ліверпулі обговорив із головами МЗС Британії та Німеччини ситуацію навколо України та стримування Росії. 

Українська правда

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Теми: G7РосіяСША
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