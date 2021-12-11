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G7 "абсолютно едина" в вопросе последствий вторжения РФ в Украину – чиновница США

Суббота, 11 декабря 2021, 22:51
ФОТО G7

Высокопоставленная чиновница Госдепартамента США заявила, что страны G7 "абсолютно едины" по поводу последствий возможного вторжения России в Украину.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванную высокопоставленную чиновницу Госдепартамента США по итогам переговоров между министрами иностранных дел G7 в Великобритании

Детали: Чиновница охарактеризовала переговоры между министрами иностранных дел G7 в Великобритании как "интенсивные" и сказала, что еще есть дипломатический путь к снижению напряженности в отношениях с Россией.

Прямая речь: "Если они (Россия – ред.) решат не идти по этому пути, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты, и G7 абсолютно едина в этом".

Что предшествовало: Ранее в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи министров G7 в Ливерпуле обсудил с главами МИД Британии и Германии обстановку вокруг Украины и сдерживание России.

Украинская правда
Темы: G7РосcияСША
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