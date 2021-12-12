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На складі "ХАМАС" в таборі в Лівані прогримів вибух

Неділя, 12 грудня 2021, 00:53
MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

На складі зброї  палестинського ісламістського угрупування "ХАМАС"  в  палестинському таборі Бурдж-ель-Шемалі в місті Тір в Лівані прогримів вибух.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вибух стався в п’ятницю ввечері.

Як повідомляється, Державне агентство новин (NNA) повідомило про невстановлену кількість смертей, але місцеві ЗМІ та працівники цивільної оборони на місці події заявили, що загиблих не було. Джерело Reuters також підтвердило, що загиблих не зареєстровано. Водночас, постраждали близько десятка людей.

За словами джерела Reuters, територію біля епіцентру вибуху було евакуйовано, і розгорнуто рятувальні бригади.

 "ХАМАС" заявив, що причиною вибуху стала несправність електромережі на складі, де зберігаються балони з киснем та газом для пацієнтів з коронавірусом, а також мийні та дезінфікуючі засоби. Внаслідок пожежі було пошкоджено деяке майно, але втрати були "обмеженими".

Reuters пише, що низка озброєних палестинських груп, зокрема і "ХАМАС", фактично контролюють приблизно дюжину палестинських таборів у країні, до яких ліванська влада за звичаєм не заходить.

Теми: Африкавибух


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