Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На складі "ХАМАС" в таборі в Лівані прогримів вибух

Субота, 11 грудня 2021, 23:53
На складі ХАМАС в таборі в Лівані прогримів вибух
MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

На складі зброї  палестинського ісламістського угрупування "ХАМАС"  в  палестинському таборі Бурдж-ель-Шемалі в місті Тір в Лівані прогримів вибух.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вибух стався в п’ятницю ввечері.

Як повідомляється, Державне агентство новин (NNA) повідомило про невстановлену кількість смертей, але місцеві ЗМІ та працівники цивільної оборони на місці події заявили, що загиблих не було. Джерело Reuters також підтвердило, що загиблих не зареєстровано. Водночас, постраждали близько десятка людей.

За словами джерела Reuters, територію біля епіцентру вибуху було евакуйовано, і розгорнуто рятувальні бригади.

 "ХАМАС" заявив, що причиною вибуху стала несправність електромережі на складі, де зберігаються балони з киснем та газом для пацієнтів з коронавірусом, а також мийні та дезінфікуючі засоби. Внаслідок пожежі було пошкоджено деяке майно, але втрати були "обмеженими".

Reuters пише, що низка озброєних палестинських груп, зокрема і "ХАМАС", фактично контролюють приблизно дюжину палестинських таборів у країні, до яких ліванська влада за звичаєм не заходить.

Теми: Африкавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Африка
Африканські лідери закликають Путіна продемонструвати "прагнення до миру" – FT
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
За виведенням миротворців ООН з Малі міг стояти Пригожин – США
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: