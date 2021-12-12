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На складе "ХАМАС" в лагере в Ливане прогремел взрыв

Воскресенье, 12 декабря 2021, 00:53
MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

На складе оружия палестинской исламистской группировки "ХАМАС" в палестинском лагере Бурдж-эль-Шемали в городе Тир в Ливане прогремел взрыв.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что взрыв произошел в пятницу вечером.

Как сообщается, Государственное агентство новостей (NNA) сообщило о неустановленном количестве смертей, но местные СМИ и работники гражданской обороны на месте происшествия заявили, что погибших не было. Источник Reuters также подтвердил, что погибшие не зарегистрированы. В то же время пострадали около десятка человек.

По словам источника Reuters, территория возле эпицентра взрыва была эвакуирована, и развернуты спасательные бригады.

"ХАМАС" заявил, что причиной взрыва стала неисправность электросети на складе, где хранятся баллоны с кислородом и газом для пациентов с коронавирусом, а также моющие и дезинфицирующие средства. В результате пожара было повреждено некоторое имущество, но потери были "ограниченными".

Reuters пишет, что ряд вооруженных палестинских групп, в том числе и "ХАМАС", фактически контролируют примерно дюжину палестинских лагерей в стране, в которые ливанская власть обычно не входит.

Темы: Африкавзрыв
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