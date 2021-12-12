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На Сицилії обвалилася багатоповерхівка, десяток людей зник безвісти

Неділя, 12 грудня 2021, 03:55
ANSA

У сицилійському місті Равануса обвалився чотириповерховий будинок.

Джерело: Reuters,  ANSA

Деталі: Як повідомляється наразі, будівля спалахнула після вибуху газової труби.

Пожежним вдалося стримати пожежу.

Рятувальники почали рити завали в пошуках зниклих, зокрема молодої пари, яка чекає на дитину. Число зниклих безвісти невідоме. Як пише ANSA, за словами мера та Червоного Хреста, їх 9, а за словами карабінерів – 11.

Внаслідок вибуху було пошкоджено ще як мінімум дві будівлі в центрі міста.

Прокуратура регіону Агрідженто, де знаходиться Равануса,  відкрила справу.

Теми: Італія


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