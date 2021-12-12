Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сицилії обвалилася багатоповерхівка, десяток людей зник безвісти

Неділя, 12 грудня 2021, 02:55
На Сицилії обвалилася багатоповерхівка, десяток людей зник безвісти
ANSA

У сицилійському місті Равануса обвалився чотириповерховий будинок.

Джерело: Reuters,  ANSA

Деталі: Як повідомляється наразі, будівля спалахнула після вибуху газової труби.

Пожежним вдалося стримати пожежу.

Рятувальники почали рити завали в пошуках зниклих, зокрема молодої пари, яка чекає на дитину. Число зниклих безвісти невідоме. Як пише ANSA, за словами мера та Червоного Хреста, їх 9, а за словами карабінерів – 11.

Внаслідок вибуху було пошкоджено ще як мінімум дві будівлі в центрі міста.

Прокуратура регіону Агрідженто, де знаходиться Равануса,  відкрила справу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: