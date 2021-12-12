На Сицилії обвалилася багатоповерхівка, десяток людей зник безвісти
Неділя, 12 грудня 2021, 02:55
У сицилійському місті Равануса обвалився чотириповерховий будинок.
Деталі: Як повідомляється наразі, будівля спалахнула після вибуху газової труби.
Пожежним вдалося стримати пожежу.
Рятувальники почали рити завали в пошуках зниклих, зокрема молодої пари, яка чекає на дитину. Число зниклих безвісти невідоме. Як пише ANSA, за словами мера та Червоного Хреста, їх 9, а за словами карабінерів – 11.
Внаслідок вибуху було пошкоджено ще як мінімум дві будівлі в центрі міста.
Прокуратура регіону Агрідженто, де знаходиться Равануса, відкрила справу.