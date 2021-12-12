На Сицилии обрушилась многоэтажка, десяток человек пропал без вести
Воскресенье, 12 декабря 2021, 02:55
В сицилийском городе Равануса обрушился четырехэтажный дом.
Детали: Как сообщается, здание вспыхнуло после взрыва газовой трубы.
Пожарным удалось сдержать пожар.
Спасатели начали рыть завалы в поисках пропавших, в том числе молодой пары, которая ждет ребенка. Число пропавших без вести неизвестно. Как пишет ANSA, по словам мэра и Красного Креста, их 9, а по словам карабинеров – 11.
В результате взрыва были повреждены еще как минимум два здания в центре города.
Прокуратура региона Агридженто, где находится Равануса, открыла дело.