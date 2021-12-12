На Сицилии обрушилась многоэтажка, десяток человек пропал без вести

В сицилийском городе Равануса обрушился четырехэтажный дом.

Источник: Reuters, ANSA

Детали: Как сообщается, здание вспыхнуло после взрыва газовой трубы.

Пожарным удалось сдержать пожар.

Спасатели начали рыть завалы в поисках пропавших, в том числе молодой пары, которая ждет ребенка. Число пропавших без вести неизвестно. Как пишет ANSA, по словам мэра и Красного Креста, их 9, а по словам карабинеров – 11.

В результате взрыва были повреждены еще как минимум два здания в центре города.

Прокуратура региона Агридженто, где находится Равануса, открыла дело.