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Арабська коаліція за добу знищила майже 200 хуситів у єменському Марібі

Неділя, 12 грудня 2021, 07:25
AFP via Getty Images

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії заявила, що за останню добу в ході військових операцій знищила в Ємені 190 хуситів.

Джерело: "Синьхуа"

Деталі: Зазначається, що за останні 24 години коаліція провела 36 операцій проти хуситів у єменському Марібі.

У ході операції також було знищено 20 бойових машин та блоки управління безпілотниками.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну кризу в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

ООН за підтримки Штатів наполягає на припиненні вогню і припинення наступу хуситів в Марібі, де проживає близько мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Теми: Саудівська Аравіявійна


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