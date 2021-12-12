Арабская коалиция за сутки уничтожила около 200 хуситов в йеменском Марибе

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что за последние сутки в ходе военных операций уничтожила в Йемене 190 хуситов.

Источник: "Синьхуа"

Детали: Отмечается, что за последние 24 часа коалиция провела 36 операций против хуситов в йеменском Марибе.

В ходе операции также были уничтожены 20 боевых машин и блоки управления беспилотниками.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. В то же время Иран поддержал хуситов.

Конфликт, который рассматривается в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, наибольший гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

ООН при поддержке Штатов настаивает на прекращении огня и прекращение наступления хуситов в Марибе, где проживает около миллиона внутренне перемещенных лиц.