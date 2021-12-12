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ЄС і США застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини

Неділя, 12 грудня 2021, 10:34
ЄС і США застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини
Прапор Сербії, фото AFP/Getty Images

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія засудили рішення парламенту Республіки Сербської почати процедуру виходу з державних інституцій Боснії і Герцеговини.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій Представництвом ЄС у Боснії, пише "Європейська правда".

"Члени правлячої коаліції в Республіці Сербській повинні усвідомлювати, що продовження цього тупикового шляху кидання виклику Дейтонським рамкам завдає шкоди економічним перспективам, загрожує стабільності країни та всього регіону та ставить під загрозу майбутнє БіГ із ЄС", - йдеться у заяві.

Наголошується, що посилення напруженості та блокування функціональності інституцій обмежить доступ громадян до економічних можливостей, стримуватиме інвестиції та завадить боротьбі з корупцією.

"Політики Республіки Сербської і Боснії і Герцеговини мають можливість відновити діалог і терміново знайти рішення…Тепер у центрі уваги має бути просування вперед у реформах, важливих для громадян і на шляху приєднання до ЄС", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставить під загрозу регіональну стабільність.

Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Республіки Сербської в керівному органі БіГ, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня, описуючи Боснію як "експеримент міжнародної спільноти" і "неможливу нав’язану країну".

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення Республіки Сербської та за те, щоб вона стала частиною сусідньої Сербії.

Його ініціатива набула обертів влітку, коли призначений Заходом високий представник ввів низку законів, що забороняють заперечення геноциду, військових злочинів і прославляння засуджених за такі злочини.

У Єврокомісії попередили, що якщо лідери боснійських сербів реалізують свої наміри та вийдуть зі складу Боснії і Герцеговини, це підірве європейську перспективу країни.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СербіяБосніяЄССШАВелика Британія
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