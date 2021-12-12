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ЕС и США предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины

Воскресенье, 12 декабря 2021, 10:34
ЕС и США предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины
Флаг Сербии, фото AFP/Getty Images

ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили решение парламента Республики Сербской начать процедуру выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Боснии, пишет "Европейская правда".

"Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны отдавать себе отчет, что продолжение этого тупикового пути бросания вызова Дейтонским рамкам наносит ущерб экономическим перспективам, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ с ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что усиление напряженности и блокирование функциональности институтов ограничит доступ граждан к экономическим возможностям, сдерживает инвестиции и помешает борьбе с коррупцией.

"Политики Республики Сербской и Боснии и Герцеговины имеют возможность возобновить диалог и срочно должны найти решение…Теперь в центре внимания должно быть продвижение вперед в реформах, важных для граждан и на пути присоединения к ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Республики Сербской в ​​руководящем органе БиГ, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня, описывая Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".

В течение многих лет Додик выступал за отделение Республики Сербской и за то, чтобы она стала частью соседней Сербии.

Его инициатива приобрела обороты летом, когда назначенный Западом высокий представитель ввел ряд законов, запрещающих отрицание геноцида, военных преступлений и прославления осужденных за подобные преступления.

В Еврокомиссии предупредили, что если лидеры боснийских сербов реализуют свои намерения и выйдут из состава Боснии и Герцеговины, это подорвет европейскую перспективу страны.

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Темы: СербияБоснияЕССШАВеликобритания
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