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Литва повідомила про стрілянину на кордоні з Білоруссю

Неділя, 12 грудня 2021, 11:41
Литва повідомила про стрілянину на кордоні з Білоруссю
Кордон з Білоруссю, фото Getty Images

Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За даними литовських прикордонників, у суботу в районі кордону в Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруської сторони.

Також двічі стріляли також у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не було допущено до Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 10 грудня написав заяву про відставку і передав її главі уряду.

Він пояснив своє рішення платежами, які компанія "Білоруськалій", що перебуває під санкціями США, переказала державній компанії "Литовські залізниці".

Санкції США проти "Білоруськалію" набули чинності 8 грудня, а в листопаді "Литовські залізниці" отримали авансовий платіж від "Білоруськалію". Водночас білоруська компанія продовжила транзит своїх товарів через Литву.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонБілорусьЛитвазброя
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