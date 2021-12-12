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Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью

Воскресенье, 12 декабря 2021, 12:41
Граница с Беларусью, фото Getty Images

Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По данным литовских пограничников, в субботу в районе границы в Лаздияйском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.

Также дважды стреляли также в Шальчининкском районе на границе Литвы с Беларусью.

С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 10 декабря написал заявление об отставке и передал его главе правительства.

8 декабря Ландсбергис и министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявили, что готовы уйти в отставку из-за авансовых платежей, которые находящаяся под санкциями компания "Беларуськаий", перевела государственной компании "Литовские железные дороги".

Санкции США против "Беларуськалия" вступили в силу 8 декабря, а в ноябре "Литовские железные дороги" получили авансовый платеж от компании. В то же время белорусская компания продолжила транзит своих товаров через Литву.

Глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушко заявил, что о переводе средств было известно министерствам иностранных дел и транспорта. Ландсбергис со своей стороны заявил, что "Литовские железные дороги" информировали только о сентябрьском авансе за октябрьские услуги, а о дальнейших платежах не сообщили.

Темы: границаБеларусьЛитваоружие
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